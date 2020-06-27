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Erdoğan ve Miçotakis telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Erdoğan ve Miçotakis telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanısıra ikili ilişkiler ele alınmıştır. İki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalınmıştır" denildi. Yunan ulusal basınında yer alan haberlerde de Erdoğan ve Miçotakis'in diyalog yolunu açık tutma kararı aldıkları belirtildi. Miçotakis'in bürosundan yapılan yazılı açıklamada ise Erdoğan ve Miçotakis'in diyalog yolunu açık tutma kararı aldıkları kaydedildi. Yapılan görüşme sonrası Yunan hükümetinin, Yunanistan sınır kapılarının Türkiye'ye açılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.
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Erdoğan ve Miçotakis telefonda görüştü
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