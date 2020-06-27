Her gencimize iş sağlama konusunda kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından da canlı olarak yayınlanan buluşmada Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları cevapladı; Burslardan sosyal medya kullanımına, YKS'den, iş, istihdam ve pandemiye kadar çok sayıda konuya değindi. 7 bölgeden 7 gencin sorularını yanıtlayan ve YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Erdoğan şu mesajları verdi:YKS de pek çok sınavımız gibi tarihi önceden belirlenmiş, pandemi sürecinde bir belirsiz dönem geçirilmiş ve belirsizliğin ortadan kaldırılması için uzun zaman önce kesinleştirilmiş bir tarih söz konusu. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. O nedenle bu konuda ben sınava ve geleceklerine odaklanmalarını her birini kendi çocukarımdan ayırmadığım yavrularımdan diliyorum.Göreve geldiğimizden bu yana burs ve kredi rakamlarını her yıl artırıyoruz. Tabi biz göreve geldiğimizde öğrenci harcı diye bir durum vardı. Onları da ne yaptık? Kaldırdık. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Barınmaya gelince. Burada da çok önemli projeler hayata geçirdik. 2021 sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağı daha hizmete sunulacak.Tabi iş bulma noktasında dünyanın hiçbir yerinde üniversite mezunları hemen kamuda işe alınsın diye bir durum söz konusu değil. Asıl iş istihdam konusu özel sektördedir. Kamunun görevi bunun önünü açmaktır. Üretmek, yüksek teknoloji sağlamak, iş alanları oluşturmak isteyenlere ön açmaktır.Koronavirüs sürecinde meslek liselerinin verdiği destek büyük. Meslek liseleri de bizim evladımız. İnsan evlatlarını birbirinden ayırabilir mi? İmam Hatip ne ise Meslek Liseli de öyle. Benim İmam Hatip'i çok dile getirmemin nedeni 28 Şubat sürecinde bir kasıtlı ön kesme gayreti olması ve binlerce gencin mağdur edilmesiydi.Sosyal medya gerçeğine sırtımızı dönecek, gözümüzü kapatacak değiliz. Öyle olsaydı aktif olarak kullanmazdık. Zaten 16 milyonun üzerindeki takipçi sayımla ülkemde en fazla takipçiye sahip hesabımız olduğunu da hatırlatırız. Bizim burada itiraz ettiğimiz hukuksuzca, yalana, iftiraya, kişisel haklara saldırıya meydan verilmesi ve bunun hesap verilebilirliği için Türkiye'de ofis açmaktan kaçan mecralaradır. Sizlerin telefonundan, kardeşlerinizin telefonunda mahrem görüntüler yayınlansa bugün ne olacak? Bunların bir yaptırımı olması lazım. Yoksa ülkemdeki tüm gençlerin sosyal medyayı kullanmasının teminatı devlet başkanı olarak bizzat benim.İlk vakadan bu yana dünyaya örnek bir mücadele yürüttük. Şeffaflık ilkesiyle ne milletimizden ne de dünya kamuoyundan hiçbir şeyi gizlemedik. Türkiye olarak bu sınamalardan alnımızın akıyla çıktık. Aldığımız sıkı tedbirlerin bir kısmını gevşettik. Henüz istediğimiz seviyeye düşmemiş olması dikkat ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu konuda en büyük görev gençlerimize düşüyor.Başkan Erdoğan'ın gençliğe verdiği önem kamuoyunun malumu iken pandemi sürecinde bile gençlerle buluşma ve fikirlerini dinleme, sorularını cevaplamayı ihmal etmediği görüldü. Başkan Erdoğan son olarak milli sporcuların olduğu bir grup ile karantina sürecinde canlı olarak video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da "Ülkemizin aydınlık geleceğini temsil eden tüm gençlerimize sevgilerimi iletiyor, sınava girecek öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum" dedi. SABAHCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsüne karşı alınan önlemler sonrasında İstanbul'da ilk defa cemaatle Cuma namazını Üsküdar Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından sosyal mesafe kuralına dikkat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere camiden ayrıldı. Erdoğan'ın maske takması dikkat çekti.