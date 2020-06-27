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Moda sahilinde yine aynı görüntü! Coronayı hiçe sayanlara ceza yağdı

Moda sahilinde salgını yine hiçe sayıldı. Uyarılara aldırış etmeyen gençler dün akşam Kadıköy Moda Sahilinde eğlendi. Müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafeyi hiçe saydı. 35 kişiye toplam 31 bin 500 TL parası kesildi. Maske takmayan kişilerden bazılarının bahaneleri ise pes dedirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 12:46 Son Güncelleme: 27.6.2020 12:50 ABONE OL
Moda sahilinde yine aynı görüntü! Coronayı hiçe sayanlara ceza yağdı

DANS EDİP EĞLENDİLER

İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirmişti. Hafta sonu gelmesiyle dün akşam yüzlerce genç, Kadıköy Moda Sahiline akın etti.

Moda sahilinde yine aynı görüntü! Coronayı hiçe sayanlara ceza yağdı

Koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençlerin, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmadıkları görüldü.


Moda sahilinde yine aynı görüntü! Coronayı hiçe sayanlara ceza yağdı

TOPLAM 31 BİN 500 TL CEZA KESİLDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yine sahillerde dolaşarak denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ses ve görüntü kayıtı alarak maske takmayan 35 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi.

Moda sahilinde yine aynı görüntü! Coronayı hiçe sayanlara ceza yağdı

Bazı vatandaşlar cezai yememek için polis ekiplerine ilginç bahaneler de bulundu. Bir genç, maskesini düşürdüğünü söyledi.

Moda sahilinde yine aynı görüntü! Coronayı hiçe sayanlara ceza yağdı

Bir kişi ise sigara içtiği için maskesini çıkardığını belirtti. Burnunu kapatmayan bir kişi ise gözlüklerinin buhar yaptığını öne sürdü.

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Moda sahilinde yine aynı görüntü! Coronayı hiçe sayanlara ceza yağdı
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