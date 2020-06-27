Son dakika: YKS'nin ilk oturumu TYT 81 ilde başladı! İşte tüm detaylar...

YKS, 81 ilde 10.15 itibarıyla başladı. Milyonlarca gencin üniversite hayali ile katıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. TYT oturumu 165 dakika sürecek.
YARIN AYT VE YDT
Sınavın ilk oturumunun tamamlanmasının ardından öğrenciler günü kapatacak. TYT günü başka bir oturum olmayacak. Yarın ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumları olacak. TYT oturumuna nispeten bu oturumlara katılım daha az olacak. Öğrenciler seçmek istedikleri bölüme göre oturumlara katılıyor.
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ÜST DÜZEY ÖNLEMLER
YKS için devlet seferber olurken, üst düzey önlemler alındı. İşte YKS önlemleri:
Bugün saat 09.30-15.00, yarın da saat 09.30-18.30 saatlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen, kendi dezenfektanını, eldiven ve maskesinin yanında getirebilecek.
Adaylar isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacaklar.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, okul bahçelerine veliler alınmayacak.
Kovid-19 durumu ya da şühesi olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.
HANGİ OTURUM KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?
Bugün gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi oturumunda öğrenciler, 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de toplam 20 soru ile karşılaşacak.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya- 2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.