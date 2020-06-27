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: 'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

! 'nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başladı. Sınav bu yıl 30 dakika süre uzatımı ile 165 dakika sürdü. 2.5 milyon öğrenci , hayal ettiği üniversitede eğitimini sürdürebilmek için ter döktü. Koronavirüs nedeniyle yoğun önlemler alınan YKS, 13.00'de sona erdi. Sınavın sona ermesiyle birlikte sosyal medya hareketlendi. Sınava Mabel Matiz sorusu damga vurdu. Öğrenciler birbirinden renkli paylaşımlarla soruya dair görüşlerini dile getirdi. İşte sosyal medyanın konuştuğu o soru ve renkli paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 27.6.2020 14:32 Son Güncelleme: 27.6.2020 14:40 ABONE OL
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi aşaması geride kaldı. Sınav sabah 10.15'te başladı. 165 dakika süren oturum için geniş güvenlik önlemleri alındı. Saat 15.00'e kadar sıkağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Öğrencilerin ulaşımlarında polisler de aracı olarak kolaylık sağladı. Sınav 13.00'te sona erdi, sorular sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

MABEL MATİZ SORUSU DAMGA VURDU

Sosyal medyanın gündeminde ise Mable Matiz sorusu vardı. TYT'nin Türkçe bölümünde öğrencilere Mabel Matiz'in seslendirdiği şarkının sözleri soruldu. Öğrenciler bu soruda hayli zorlanırken, sosyal medyada renkli paylaşımlarda bulundular.

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

İŞTE 2020 YKS'NİN TYT OTURUMUNDA SORULAN MABEL MATİZ SORUSU

Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu.

Soruda geçen ""Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor.

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

RENKLİ PAYLAŞIMLAR GELİYOR

Sınavdan çıkan öğrenciler Mabel Matiz sorusunda zorlandıklarını belirterek renkli paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte dikkat çeken bazı paylaşımlar...

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

Tartışmasız en güzel soruydu...

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

Öyle kolay ise gelin çözün aslan parçaları...

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

Ne bu işler ne aman aman...

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

Mabel matiz sevdiğimiz bir abimizdi, güzel şarkılar yapardı ama bu son yaptığı hiç hoş olmadı...

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

Mabel Matiz ile ilgili soruyu görünce içimden şarkı söylemeye başladım...

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Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
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