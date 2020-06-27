Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi aşaması geride kaldı. Sınav sabah 10.15'te başladı. 165 dakika süren oturum için geniş güvenlik önlemleri alındı. Saat 15.00'e kadar sıkağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Öğrencilerin ulaşımlarında polisler de aracı olarak kolaylık sağladı. Sınav 13.00'te sona erdi, sorular sosyal medyada tartışılmaya başlandı.
MABEL MATİZ SORUSU DAMGA VURDU
Sosyal medyanın gündeminde ise Mable Matiz sorusu vardı. TYT'nin Türkçe bölümünde öğrencilere Mabel Matiz'in seslendirdiği şarkının sözleri soruldu. Öğrenciler bu soruda hayli zorlanırken, sosyal medyada renkli paylaşımlarda bulundular.
İŞTE 2020 YKS'NİN TYT OTURUMUNDA SORULAN MABEL MATİZ SORUSU
Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu.
Soruda geçen ""Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor.
RENKLİ PAYLAŞIMLAR GELİYOR
Sınavdan çıkan öğrenciler Mabel Matiz sorusunda zorlandıklarını belirterek renkli paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte dikkat çeken bazı paylaşımlar...
Tartışmasız en güzel soruydu...
Öyle kolay ise gelin çözün aslan parçaları...
Ne bu işler ne aman aman...
Mabel matiz sevdiğimiz bir abimizdi, güzel şarkılar yapardı ama bu son yaptığı hiç hoş olmadı...
Mabel Matiz ile ilgili soruyu görünce içimden şarkı söylemeye başladım...