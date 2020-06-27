Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...

İŞTE 2020 YKS'NİN TYT OTURUMUNDA SORULAN MABEL MATİZ SORUSU

Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu.

Soruda geçen ""Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor.