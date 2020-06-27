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Teröre bir darbe daha! Piyasa değeri tam 1 milyon 35 bin TL...

: Terör örgütü 'ya yönelik sınır içi ve sınır dışı operasyonlar sürerken, bir darbede örgütün kaçakçılık girişimine vuruldu. Terör örgütü PKK'nın 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzemesi sınırda ele geçirildi. yaptığı açıklama ile detayları duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 11:05 Son Güncelleme: 27.6.2020 11:17 ABONE OL
SON DAKİKA! Teröre bir darbe daha! Piyasa değeri tam 1 milyon 35 bin TL...

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA! Teröre bir darbe daha! Piyasa değeri tam 1 milyon 35 bin TL...

'nin Twitter hesabından yapılan flaş açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor.

SON DAKİKA! Teröre bir darbe daha! Piyasa değeri tam 1 milyon 35 bin TL...

Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1.035.000 TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi.

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Teröre bir darbe daha! Piyasa değeri tam 1 milyon 35 bin TL...
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