Tunç Soyer, öyle bir enkaz bıraktı ki halefi 3 aydır maaş veremiyor!

İkidönem İzmir Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptıktan sonra 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer geride enkaz bıraktı. Soyer'den koltuğu devralan kendi partisinden halefi İsmail Yetişkin 140 milyon liraya yakın borç ile karşı karşıya kaldı. Aradan geçen bir yılı aşkın sürede belediyenin mali yapısı daha da kötüye gitti. CHP'li belediyede personel maaşları 3 aydır ödenmezken, işçilerin hesaplarına sus payı gibi ara sıra 300-500 lira yatırıldığı öğrenildi. Seçim bildirgesinde vaad ettiği hiçbir projeyi hayata geçiremeyen Yetişkin, maaşların ne zaman ödeneceği konusunda da bir açıklama yapamıyor.AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Artık Seferihisar'da çalışanların mağdur olduğunu bilmeyen yok. Biz Başkan İsmail Yetişkin'e sesleniyoruz. Seferihisar'ın tüm paydaşları bir araya gelip masaya oturmamız lazım. Sorunları çözmeliyiz" dedi.