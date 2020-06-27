Yavuz gemisine çirkin provokasyon! Rumlarla birlikte o bölgeye gittiler...

ANASTASİADİS: TÜRKLERLE SAVAŞ RUMLARIN SONU OLUR

Rum lider Nikos Anastasiadis, AB yetkilisi Josep Borrell ile görüşmesinin ardından devlet televizyonu RIK'e çıkarak tarihi bir itirafta bulundu ve Türkiye ile askeri çatışmanın Rumların sonu olacağını söyledi. Anastasiadis, "Eğer diplomasi yerine Türkiye ile sorunlarımızı askeri yöntemlerle çözmeye çalışırsak, bu sonumuz olur. Böyle bir şey istemiyoruz. Bu yaklaşım karamsarlık değildir. Sorunlarda hangi silahı tercih edeceğiniz konusudur. Tek kullanabileceğimiz silah da diplomasidir" dedi.