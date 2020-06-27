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göçmenleri ölüme itti! İmdada Türk Sahil Güvenlik yetişti...

'ın göçmenlere yönelik zulüm politikası devam ediyor. İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan tarafından can salıyla (üzeri kapalı şişme bot) Türk sularına gönderildiği belirtilen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 11:37 Son Güncelleme: 27.6.2020 11:48 ABONE OL
Yunanistan göçmenleri ölüme itti! İmdada Türk Sahil Güvenlik yetişti...

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 2 ayrı can salı içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan göçmenleri ölüme itti! İmdada Türk Sahil Güvenlik yetişti...

Yunan unsurlarınca Türk Karasularına bırakıldığı belirlenen can salları içerisindeki 36 , Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya getirildi.

Yunanistan göçmenleri ölüme itti! İmdada Türk Sahil Güvenlik yetişti...

Aynı bölgede bir süre sonra Yunan kuvvetlerince Türk sularına itilen lastik bottaki 21 daha kurtarılarak kıyıya getirildi.

Yunanistan göçmenleri ölüme itti! İmdada Türk Sahil Güvenlik yetişti...

Her iki olayda kurtarılan 57 , kimlik tespit işlemleri sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Yunanistan göçmenleri ölüme itti! İmdada Türk Sahil Güvenlik yetişti...
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