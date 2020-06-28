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Bakan Varank'tan 'li 'ye dikkat çeken gönderme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , twitter hesabından eski Milletvekili 'nin başörtüsüyle ilgili sözlerinden derlenmiş bir video paylaştı. Varank, paylaşımında İnce'ye olay bir gönderme yaparak "’den önce “bu” Muharrem İnce de yoktu galiba.. Teşekkürler AK Parti." ifadesine yer verdi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 28.6.2020 21:47 Son Güncelleme: 28.6.2020 22:10 ABONE OL
Bakan Varank'tan CHP'li Muharrem İnce'ye dikkat çeken gönderme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li Muharrem İnce'ye twitter hesabından olay bir gönderme yaptı.

Bakan Varank’tan İnce gönderme | Video

İNCE'NİN SÖZLERİNE "İNCE" CEVAP

Mustafa Varank, İnce'nin "Ak Parti'den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu." sözlerini alıntıladı ve bir video paylaştı.

Muharrem İnce'nin yaptığı konuşmaların yer aldığı bir video paylaşan Varank, İnce için de "AK Parti'den önce "bu" Muharrem İnce de yoktu galiba..Teşekkürler AK Parti." sözlerini paylaştı.

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Bakan Varank'tan CHP'li Muharrem İnce'ye dikkat çeken gönderme
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