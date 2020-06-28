CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

TANRIKULU'NDAN LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; LGBT Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.
CHP ANKARA, ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VEREN PAYLAŞIMLAR YAPTI
CHP Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası" diyerek desteğini ilan etti.
ÇELEBİ: "BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN VELEV Kİ İBNELERDİR.."
Kadıköy Belediyesi adına çıkan ve Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı'nın sahibi olduğu Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi ise bir başka skandala imza attı.
ŞAHSİ HESABINDAN PAYLAŞTI
Semra Çelebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda "Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir! 2014 #onuryürüyüşümüzden #PrideMonth" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ KADIKÖY BELEDİYESİ; 2016 YILINDA SAPKINLIĞI ÖVEN AFİŞLER ASMIŞTI
CHP'li Kadıköy Belediyesi; 2016 yılında da eşcinsel sapkınlık projesine destek vermiş ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "Lezbiyenim, biseksüelim, transım, interseksim: Okulda, işte mecliste her yerdeyim!" yazılı afişler ilçe sınırlarda bulunan billboardlarda yer almıştı.