CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

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’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan  Hareketi’ne destek!

’li siyasetçiler ve gençlik kolları; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan  Hareketi’ne destek veren paylaşımda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara İl Gençlik Kolları, Üsküdar İlçe Gençlik Kolları ve Gazete 'ün Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi skandal ifadeler paylaştı.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 28.6.2020 18:15 Son Güncelleme: 28.6.2020 18:44 ABONE OL
CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'li siyasetçiler ve gençlik kolları; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan Hareketi'ne destek verdi.

CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

TANRIKULU'NDAN LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.

CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

CHP ANKARA, ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VEREN PAYLAŞIMLAR YAPTI

Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası" diyerek desteğini ilan etti.

CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

"ONUR HAFTASI"NDAN ANLADIKLARI...

Ataşehir Gençlik Kolları ise; "Onur Haftası Kutlu Olsun # #LGBTI #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.

CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

İLGİNÇ KUTLAMA!

Üsküdar Gençlik Kolları da; 'ye destek verdi ve "Onur haftası kutlu olsun! Gelecek güneşli, eşit günlerde, hep birlikte kutlamak dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

ÇELEBİ: "BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN VELEV Kİ İBNELERDİR.."

Belediyesi adına çıkan ve Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı'nın sahibi olduğu Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi ise bir başka skandala imza attı.

CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

ŞAHSİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Semra Çelebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda "Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir! 2014 #onuryürüyüşümüzden #PrideMonth" ifadelerini kullandı.

CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!

CHP'Lİ KADIKÖY BELEDİYESİ; 2016 YILINDA SAPKINLIĞI ÖVEN AFİŞLER ASMIŞTI

'li Belediyesi; 2016 yılında da eşcinsel sapkınlık projesine destek vermiş ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "Lezbiyenim, biseksüelim, transım, interseksim: Okulda, işte mecliste her yerdeyim!" yazılı afişler ilçe sınırlarda bulunan billboardlarda yer almıştı.

CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!
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CHP’li siyasetçiler ve gençlik kollarından; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek!
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