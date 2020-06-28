Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Göksu göldeki rezaleti paylaşıp çağrı yaptı! İBB’nin bir cevabı yok mu?

Göksu göldeki rezaleti paylaşıp çağrı yaptı! ’nin bir cevabı yok mu?

AK Parti Grup Başkanı  ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ’ndeki balık ölümleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin neden bir  açıklama yapmadığını sordu.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 28.6.2020 22:32 Son Güncelleme: 28.6.2020 22:33 ABONE OL
Göksu göldeki rezaleti paylaşıp çağrı yaptı! İBB’nin bir cevabı yok mu?

İstanbul'daki deniz ve göller kirlilik alarmı vermeye başladı. Haliç'ten sonra şimdi de Küçükçekmece Gölü'nden şaşırtıcı görüntüler ortaya çıktı.

Göksu göldeki rezaleti paylaşıp çağrı yaptı "İBB’nin bir cevabı yok mu?" | Video

Küçükçekmece Gölü'nde bugün görenleri şaşkına çeviren manzaralar yaşandı. Göldeki balık ve yengeç türü canlıların ölüp kıyıya vurdukları görüldü.

Çok sayıda vatandaş kıyıya vuran ölü balıkları görünce şok oldu. Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Emin Binpınar da Küçükçekmece Gölü'ndeki canlı ölümlerine sosyal medya hesabından dikkat çekti.

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu,"


Küçükçekmece Gölü'nde meydana gelen çok sayıda balık ölümüyle ilgili, İBB'nin, varsa kamuoyunu ikna edici bilimsel bir açıklama yapması gerekmektedir"dedi. Göksu sosyal medya hesabından göldeki balık ölümleri ile ilgili birde video paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Mehmet Emin Birpınar: İhmal yüzünden Haliç’i ve Marmara’yı kaybedebiliriz

Boğaz’a çöp akıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Göksu göldeki rezaleti paylaşıp çağrı yaptı! İBB’nin bir cevabı yok mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA