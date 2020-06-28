Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanlığı Libya'daki son durumu gösteren haritayı paylaştı

'daki son durumu gösteren haritayı paylaştı

ordusu ile darbeci Hafter milislerinin çatışmalarının sürdüğü Libya'da son durumu gösteren haritayı paylaştı. İletişim Başkanlığı Libya'nın yanısıra Suriye'deki gelişmeleri de hesabından paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 19:38 Son Güncelleme: 28.6.2020 19:42 ABONE OL
İletişim Başkanlığı Libya'daki son durumu gösteren haritayı paylaştı

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Libya ordusu ile darbeci Hafter milislerinin çatışmalarının sürdüğü Libya'da son durumu gösteren haritayı paylaştı.

"28 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya genel durum haritası" ifadeleriyle yapılan paylaşımda Libya'daki güncel gelişmelerin aktarılmaya devam edeceği bilgisine yer verildi. İletişim Başkanlığı Suriye'deki gelişmeleri de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

UMH, Hafter unsurları ve yerel güçlerin kontrolündeki bölgelerin yer aldığı haritada Libya ordusunun Trablus'tan çatışmaların sürdüğü Sirte önlerine kadar ilerlemesi dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanlığı Libya'daki son durumu gösteren haritayı paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA