İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!

İBB ÖLÜMLERİN NEDENİNE SON VERMEK YERİNE ÖLÜ BALIKLARI TOPLUYOR

Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla toplanmaya çalıştı.



