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'da skandal görüntüler; Denize bırakıldı! 'de milyonlarca balık öldü!

gölünde zehirlenen milyonlarca ölü balık kıyıya vurdu. Ortaya çıkan manzara görenleri tedirgin ederken uzun zamandır böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden vatandaşlar 'ni aradıklarını ama cevap alamadıklarını söyledi. Bazı çocukların da ölü balıklarla oyun oynaması tehlikeye kapı araladı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar İstanbul'da atık suların arıtılmadan denize bırakıldığını ve Marmara'nın büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakıldığını belirtti. İşte skandal görüntüler, kritik bilgiler ve tüm yönleriyle üzücü tablonun ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 15:41 Son Güncelleme: 28.6.2020 15:47 ABONE OL
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!

Gölü'nde atık suların arıtmadan denize bırakılması neticesinde kıyıya vuran milyonlarca ölü balık vatandaşlar ve işçiler tarafından toplanıyor. Vatandaşlar ve temizlik görevlileri file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor.

İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!

Gölün Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce kefal, hamsi ve küçük balığın ölüsünü kıyıya attı.

İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!

İBB ÖLÜMLERİN NEDENİNE SON VERMEK YERİNE ÖLÜ BALIKLARI TOPLUYOR

Avcılar Belediyesi ve 'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla toplanmaya çalıştı.

İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!

İŞTE MİLYONLARCA BALIĞIN ÖLÜM NEDENİ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar konuyla ilgili görsel ve bilgiler paylaştığı twitter hesabında skandala ilişkin kritik gerçekleri açıkladı.

İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!

ATIK SULARI ARITMADAN DENİZE BIRAKIYORLAR!

Birpınar kişisel hesabından paylaştığı görüntüler eşliğinde "Atık suları arıtmadan denize verirseniz bu balıklar ölür. Marmara biter" dedi.

İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!

UYARMIŞTIK! YAZIK...

Yüzlerce torba dolusu milyonlarca ölü balık... Bu balıklar tutulmadı. Kirlilikten dolayı zehirlenerek öldü. İBB Gölünde kirlilikten ölen balıklar çuvallarla toplanıyor. Uyarmıştık! Yazık. Arıtma tesisleri çalışmaz ise yenileri iptal edilirse böyle olması kaçınılmazdı ve oldu.

İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!

Küçükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu, İBB suspus! | Video

İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
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İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
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