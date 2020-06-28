Kozmik dairenin üyesi FETÖ sözcülüğü yapanları uyardı

FETÖ yapılanmasını deşifre eden itirafçı mahrem imamlardan B.K, coğrafya öğretmenliğinden "sözleşmeli subayların imamlığı"na nasıl geldiğinin detaylarını güvenlik güçlerine açıklamıştı. Önemli açıklamalar yapan B.K'nın ifadeleri Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi İsa Çelik'in de dikkatini çekti.

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ÖRGÜTÜ MASUM GÖSTERMEK İSTEYENLERE GÖNDERME YAPTI

İsa Çelik, Coğrafya öğretmeni olarak bilinen B.K'nın FETÖ'nün askeri mahrem imamlarından birisi olduğunu belirterek örgütü masum göstermek isteyenlere gönderme yaptı. Çelik, "Çaycı, çorbacı, öğretmen, gariban er söylemi ile FETÖ sözcülüğü ve savunuculuğu yapanlara; O coğrafya öğretmeni olmasının yanı sıra FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamı..."dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanlarının kozmik davalarının görüldüğü ilk derece mahkemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi...

Daire, 80 azılı FETÖ'nün görev suçu kapsamında ilk derece mahkemesi olarak yargılamalarını yapıyor.

Dairede; Zekerya Öz, Aziz Takçı, Özcan Şişman, İlhan Karagöz, Muharrem Köse, Hikmet Usta, Mustafa Bilgili, Metin Özçelik ve Osman Şanal'ın da bulunduğu FETÖ'cü militanlar dairede dosyası bulunan isimler arasında.