PKK'lı teröristten şaşırtan ifade! Kendini kurtarmak isterken...

Diyarbakır'da 4 yıl önce tarihi 10 Gözlü Köprü yakınında sahte plakalı bomba yüklü aracı uzaktan kumandayla patlatarak aynı aileden 1'i bebek 5 kişinin öldüğü, 9'u polis 21 kişinin yaralandığı hain saldırının faili Mehmet Eliaçık gittiği noterde işlem yapmak isterken parmak izinden yakayı ele verdi. TEM'de sorguya alınan teröristin olayın asli faili olduğu 5 ayrı gizli tanık ifadelerini bire bir doğrulayan olay günü telefonuna ait HTS ve sinyal bilgileriyle ortaya çıktı. Terör örgütünün şehirlerdeki bombalı saldırılarını organize eden YPS adlı yapılanmanın başındaki isimlerden biri olan terörist Eliaçık'ı 5 gizli tanık teşhis ederek bu teröristin Sur ve Şehitlik bölgelerinde aktif olduğunu ve herkesin kendisinden korktuğunu anlattılar.

BOMBAYI PATLATMIŞ SONRA ÇAY İÇMİŞ

Gizli tanıklar, "Bu kişi mezbahada hayvan kesimi yapar. Örgütsel faaliyetlerini motosikletiyle eylem yerine giderek yapar. 10 Gözlü Köprü'deki bombalı saldırıdan sonra aynı yerde ikinci bir bomba yüklü araç patlamadan yakalanınca ortadan kayboldu. Sur bölgesindeki en aktif YPS sorumlusudur. YPS'li teröristler bütün eylem talimatlarını bu kişiden alır. Herkes kendisinden çok korkar. 10 Gözlü Köprü olayında bomba düzeneğini kumanda ile bizzat kendisi patlattı. Önce olay yerine yakın polis noktasına bomba yüklü aracı bırakacaktı. Ancak bundan vazgeçip çevik kuvvet otobüsünün geçiş saatini bekledi ve bombayı patlayınca 5 kişi öldü. Sonra motosikletiyle olay yerine yakın bir çay bahçesine giderek oturup kendine sade vatandaş görüntüsü vermiştir. Diyarbakır'da İhya-Der Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesinden sonra olayın faili oldukları belirlenen 3 terörist için anma ve saygı duruşu etkinliği düzenledi. Sur bölgesinde vatandaşlar arasında yaşanan ihtilaflarda PKK adına sözde yargıçlık yapmaktadır" dediler.

BENİM DEĞİL DEDİĞİ NUMARAYI NOTER GÖREVLİSİNE VERDİ

Soruşturmayı genişleten polis delilleri titizlikle inceleyince 5 ayrı gizli tanığın ifadelerinin terörist Eliaçık'ın geriye dönük HTS kayıtları ve telefon sinyal baz bilgileriyle bire bir uyumlu olduğu ortaya çıktı. Noterde yakayı ele veren teröristin saldırıda kullandığı ve gizli tanıkların sözünü ettiği motosikletin devrini almak için noterde bulunduğu belirlendi. Terörist ayrıca patlama günü görüşme yaptığı telefon hattının kendisine ait olmadığını ısrarla iddia ederken, işlem yaptırdığı noter görevlisine kendisine ait olmadığını ileri sürdüğü ve patlama günü kullandığı telefon hattına ait numarayı verdiği belirlendi. Yine teröristin geriye dönük HTS kayıtları incelendiğinde terörist Cihan Akıcı ile patlama günü yoğun görüşme yaptığı tespit edildi.

250 METRE MESAFEDE 1662 KEZ SİNYAL BAZ BİLGİSİ ALINDI

Terörist Eliaçık'ın patlama noktasına 250 metre mesafede kullandığı telefonun 1662 kez baz sinyali verdiği ve bu delillerin gizli tanık teşhis ve ifadeleriyle bire bir uyumlu olduğu tespit edildi. Terörist Eliaçık ise aralarında bir bebeğin de bulunduğu aynı aileden 5 kişiyi hunharca katlettiği alçak saldırıyla ilgili polise verdiği ifadesinde, "Ben kimseyi öldürmedim, kim yapmışsa elleri kırılsın" dedi. Terörist 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.