SON DAKİKA: Bakan Selçuk paylaştı! TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' yarın başlıyor

'ÖĞRETİCİ İÇERİKLER SUNUYOR'

Öte yandan, Bakan Ziya Selçuk, 'Yaz Okulu'na ilişkin hazırlanan tanıtım videosunda, şu ifadelere yer verdi:

"TRT EBA TV'nin değerli izleyicileri, yaklaşık üç aydır evlerimizdeyiz. Yeni yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başladık. Elbette tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz. Pek çoğumuz için zorlayıcı ve bunaltıcı bir dönem olsa da bir öğretmen olarak geçirdiğimiz sürecin zor olduğu kadar müthiş öğretici olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bizler, Millî Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın örnek gösterdiği bir hızda uzaktan eğitim araçlarımızı ve içeriklerimizi oluşturarak siz değerli izleyicilerimizin karşısına çıktık. Ve izleyicilerimizden gelen, EBA TV yayınlarının devam etmesi isteği üzerine yaz okulu yayınlarımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Yaz okulu; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor. Okullarımızda oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerini yaz kuşaklarımızda ekrana taşıyoruz; bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi farklı alanlarda zengin programlarımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca ailelerimiz için hazırladığımız 'Bizden' aile kuşağı da özel konu ve konuklarıyla sizlerle olacak. EBA TV kanallarında öğretmenlerimiz için hazırladığımız 'Öğretmenler Odası' programını da bilhassa öğretmen meslektaşlarımın seyretmesini öneririm."