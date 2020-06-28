Son Dakika Haberleri | İçişleri duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? YKS AYT süresince bugün sokağa çıkma yasağı saatleri

Normalleşme süreci ile sona eren sokağa çıkma yasağı uygulaması, LGS ve YKS sınavlarında kısmi olarak uygulandı. Öğrencilerin daha rahat bir şekilde sınava girebilmesi ve corona virüsü bulaşıcılık oranının en az seviyeye inmesi için getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 09:30'da tüm Türkiye'de başladı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi hafta içi 81 ilin valiliklerine gönderilmişti. Bugün uygulanan sokağa çıkma yasağının saat kaçta biteceği vatandaşlar için merak konusu oldu. İşte, Bakanlık genelgesine göre YKS AYT ve YDT oturumları süresince sokağa çıkma yasağı saatleri ve biteceği saat...

ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre AYT saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.