Son Dakika Haberleri | İçişleri duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? YKS AYT süresince bugün sokağa çıkma yasağı saatleri

Normalleşme süreci ile sona eren sokağa çıkma yasağı uygulaması, LGS ve YKS sınavlarında kısmi olarak uygulandı. Öğrencilerin daha rahat bir şekilde sınava girebilmesi ve corona virüsü bulaşıcılık oranının en az seviyeye inmesi için getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 09:30'da tüm Türkiye'de başladı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi hafta içi 81 ilin valiliklerine gönderilmişti. Bugün uygulanan sokağa çıkma yasağının saat kaçta biteceği vatandaşlar için merak konusu oldu. İşte, Bakanlık genelgesine göre YKS AYT ve YDT oturumları süresince sokağa çıkma yasağı saatleri ve biteceği saat...
ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre AYT saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
YKS nedeniyle yaşanacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 09:30'da başladı 18:30'da sona erecek.
AYT'DE HANGİ DERSLERDEN SORULAR SORULACAK?
YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Tatil yerlerinde yaşayanlar ören yerlerine, plajlara girebilecek.