AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan: Türkiye'deki baro düzeninin dünyada benzeri yok

1960 DARBESİNİN SONUCU

-Cahit Bey herkes şunu merak ediyor. Barolarla ilgili neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?

Türkiye'de sivil toplumun demokratikleşmesiyle ilgili uzun zamandır bir tartışma yürütülüyor. Meslek odalarıyla ilgili bir dizi çalışma yapıldı. Bazı çalışmalar da tamamlandı. Sadece Barolar değil, tabip odaları, eczacılar, mimar ve mühendisler, mali müşavirlerle ilgili düzenlemeler yapıldı. Meslek odaları ile ilgili tüm bu düzenlemeler 1960 darbesi öncesi ve sonrasının bürokratik vesayetinin baskısı altında hayata geçirilmişti. O dönemde anlayış şuydu. Biz bu milleti serbest bırakırsak kendi medeniyet köklerine dönebilirler. O zaman biz ne yapalım? Korporatif bir demokrasi anlayışı inşa edelim. Yani halkla doğrudan değil de meslek odaları üzerinden bir demokrasi anlayışı geliştirelim.

EN BÜYÜK SORUN TEMSİLDE

-Barolardaki tek sorun temsil mi?

Demokratik olarak dar bir çevrede devam eden bu oligarşik yapı, hukuk kalitesini yükseltmek, mesleki eğitim vermek, meslektaşların sorunlarını çözmek yerine dar bir çerçeveden siyaset yapmayı tercih ediyor. Milli iradeye karşı tahakküm kuram bir vesayet anlayışı bu yapılarda egemen hale gelmiştir. Biz diyoruz ki mevcut Barolar sistemi bir; demokratik açıdan sorunludur. İki; bu oligarşik yapı siyasi bir vesayet kurumu haline gelmiştir. Üç; bunlarla uğraştığı için mesleki hiçbir faaliyetle ilgilenmiyor ve meslektaşlarına hiçbir faydası olmuyor.

-Anladığım kadarıyla Baroların mevcut yapısı hakkında çok ciddi ve yapısal sorunlar var. Neden gündeme gelmiyor?

Bunlar gündeme geliyor. Avukatların sorunları, staj meselesi, meslek içi eğitim, meslektaşlarımızın maddi sorunları sayısız meseleler gündeme geldiğinde aldığımız cevapların hepsinde "hükümet" kelimesi ile cümleye başlanıyor. Sizin siyaset yapmaktan başka bir anlayışınız yok mu?