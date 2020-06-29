Başkan Erdoğan: Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Yardım desteği 1 ay daha uzatıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, koronavirüs süreci sonrası ikinci kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan toplantı sonrası ulusa seslendi. Erdoğan Kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılacağını belirtti. İşte konuşmanın öne çıkan detayları.

Son dakika! Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bir ay daha uzatıldı | Video



Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Salgın döneminde esnaf, sanatkâr, çiftçi, sanayi, ihracaatçıya her kesimi verdiğimiz destekle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını en aza indirmeye çalıştık. Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey yeniden çalışmaya başladı.

Yarın 926 devlet koruması altında gencimiz 274 şehit ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfamızda açıklanacaktır.

Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakti yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY UZATILDI

Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.

Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.

Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.

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Böylece Türkiye bu tavrıyla bir kez daha komşu, dost ve kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiş olacaktır. Sadece bizim salgınla mücadeleyi başarıya ulaştırmamız yetmiyor. Yakın çevremizden başlayarak güçlü sosyal, ekonomik, ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin de aynı başarıyı yakalaması gerekiyor.

Avrupa coğrafyasında salgın önemli ölçüde kontrol altına alınmış gözüküyor, güney, kuzey Amerika'da ve Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya bu salgın karşısında tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor.

TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETERLİ OLMASININ ÖTESİNDE TÜM DOSTLARI İÇİN ÜMİT KAPISI HALİNE GELDİ

Sağlık alanındaki altyapımızın ve genel sağlık sigortası sistemimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zor şartlarda dahi pekçok sektörde çarkları döndürmeye devam ettirmemiz üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yeterli olmasının ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi.

Özellikle önümüzde potansiyelimizi en üst düzey kullanabileceğimiz hedeflerimize hızla ilerleyeceğimiz bir yol olduğuna inanıyorum. Halkımızından tek isteğimiz bu süreçte kurallara uyarak işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.

Sorumlu ve gayretli tavırlarıyla Türkiye'nin büyüme, kalkınma, güçlenme katkısı sağlayan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

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Türkiye potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğü de maruf bir ülkedir. Atılım günlerimizde bu gerçek çok daha bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Milli gelirimizi trilyon dolar sınırına getirdiğimiz 2013 yılından başlayarak demokrasimize ve kalkınmamıza yapılan her saldırı aynı stratejinin parçasıydı. Amaç Türkiye'nin önüne çökmek, milletimizi bölmek, devletimizi zayıflatmaktı. Hamdolsun Allah'ın yardımı milletimizin dirayeti sayesinde bunu başaramadılar. Ama saldırmaktan da hiç vaz geçmediler. Sokakları karıştıramayınca yargı emniyet darbesiyle devleti içeriden çökertmeye çalıştılar.

Ordu içindeki hainleri harekete geçirip darbeye kalktıştılar. Milletimiz destansı bir şekilde darbe girişimlerini boşa çıkarınca ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı da bozduk. Asılsız haber ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar.

BARO AÇIKLAMASI

Demokrasiye aykırı, hakkaniyete aykırı, dünyadaki örneklerine aykırı, milletimizin beklentilerine aykırı uygulamaların adı siyasette hak arayışı değildir. Köşeleri tutmuş, menfaatperestliklerini ideolojik söylemlerin arkasına gizleyenlerin ülkenin önünü tıkamasına daha fazla göz yummayacağız.

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Bu tartışmaların son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adalet başta olmak üzere faşizan yönetim yapıları sorunlar yaratıyor. Bizim hukuki düzenlemeyi yapmak yasama olarak meclisin asli görevi. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.

Milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor. Sorumluluğumuzun vicdanımıza, ülkemize ve milletimize karşı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Attığımız her adımda milletimizin beklentilerini, ilgili tarafların görüşlerini, fayda maliyet analizini göz önünde bulunduruyoruz.