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haberi: 'den erken çıkarıldıkları iddia edilmişti! inceleme başlattı...

haberi... Haftasonu gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası sosyal medyada 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddia edilmişti. 'nin konuyla ilgili harekete geçerek inceleme başlattığı öğrenildi. İddialar doğru çıkarsa adayların mağduriyeti giderilecek.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 17:58 Son Güncelleme: 29.6.2020 18:01 ABONE OL
Son dakika haberi: YKS'den erken çıkarıldıkları iddia edilmişti! ÖSYM inceleme başlattı...

Son dakika haberi... Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

İDDİALAR İNCELENECEK

Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanakların ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda, iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.

Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını öne sürmüştü. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor.

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Son dakika haberi: YKS'den erken çıkarıldıkları iddia edilmişti! ÖSYM inceleme başlattı...
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