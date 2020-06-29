Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberleri: Kritik Kabine Toplantısı başladı, yeni kararlar ne olacak? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak!

Son dakika haberleri: Kritik başladı, yeni kararlar ne olacak? Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapacak!

Son dakika haberleri... Kritik öneme sahip başladı. 'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda birçok önemli gündem maddesi yer alıyor. Koronavirüs vaka sayısının bir türlü düşmemesi ve olası ikinci dalga riski gibi konularının yer aldığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yeni önlemlere gerek duyulup duyulmadığı da değerlendirilecek. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman sona erecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:03 Son Güncelleme: 29.6.2020 16:05 ABONE OL
Son dakika haberleri: Kritik Kabine Toplantısı başladı, yeni kararlar ne olacak? Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak!

Koronavirüs süreci sonrası ikinci kez yüz yüze gerçekleşen bugün başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.15'te başladı. Kabine Toplantısı'nda koronavirüs salgını başta olmak üzere birçok konu görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI'NDAN YENİ KARARLAR ÇIKABİLİR

1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından 'ın kameralar karşısında ulusa seslenerek açıklaması yapması bekleniyor.

İşte, yeni kararların alınabileceği Kabine Toplantısı'na ilişkin son dakika gelişmeleri..

Son dakika haberleri: Kritik Kabine Toplantısı başladı, yeni kararlar ne olacak? Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak!

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

GEREK DUYULURSA YENİ KARARLAR ALINACAK

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.

Son dakika haberleri: Kritik Kabine Toplantısı başladı, yeni kararlar ne olacak? Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak!

LİBYA'DA SON DURUM ELE ALINACAK

Kabinede Libya'daki son durum da ele alınacak. Kurmaylar, Başkan Erdoğan'a son durumlarla ilgili sunumlar yapacak ve değerlendirmelerini sunacak.

Son dakika haberleri: Kritik Kabine Toplantısı başladı, yeni kararlar ne olacak? Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan toplantıların ardından gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bugün yapılan toplantının ardından 'ın açıklama yapması bekleniliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Kritik Kabine Toplantısı başladı, yeni kararlar ne olacak? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA