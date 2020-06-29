Son dakika haberleri: Kritik Kabine Toplantısı başladı, yeni kararlar ne olacak? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak!

Koronavirüs süreci sonrası ikinci kez yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı bugün başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.15'te başladı. Kabine Toplantısı'nda koronavirüs salgını başta olmak üzere birçok konu görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI'NDAN YENİ KARARLAR ÇIKABİLİR

1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısında ulusa seslenerek açıklaması yapması bekleniyor.

İşte, yeni kararların alınabileceği Kabine Toplantısı'na ilişkin son dakika gelişmeleri..