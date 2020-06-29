Son dakika: Peygamber efendimize alçak sözlerle hakaret etti! Hemen harekete geçildi...

Facebook üzerinden sahte isim ile açtığı hesap ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve eşi Hz. Hatice ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Gülşen T. isimli hesap hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında isminin Gülşen K. olduğu tespit edilen bir kadının Peygamber Efendimiz ile ilgili skandal kelimeler kullandığı belirlendi. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.