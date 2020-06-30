Barolarla ilgili değişiklik hazır! İşte madde madde barolarda değişiklik...

Barolar, aidat ve her vekaletnameye yapıştırılan 'baro pulu' ile milyonlarca lira gelir elde ediyor. Örneğin avukat başı yıllık 451 TL aidat alan İstanbul Barosu'nun 47 bin üyesi bulunuyor. Sadece üyelerden baronun kasasına yıllık 22 milyon liraya yakın para giriyor. Açılan her dosyadan da barolara 12 TL baro pulu ücreti alınıyor. İstanbul'da senede 100 bin civarında dosyadan 1 milyon 200 bin liraya yakın gelir elde ediliyor.