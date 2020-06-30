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Başkan Erdoğan 8. torununu görmeye geldi

Başkan 'ın 8. torunu dünyaya geldi. Torununu görmek için İstanbul'a gelen Erdoğan tekrar 'ya hareket etti.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:05 Son Güncelleme: 30.6.2020 14:09 ABONE OL
Başkan Erdoğan 8. torununu görmeye geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları "Hamza Salih" dünyaya geldi. Başkan Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde tekrar Ankara'ya hareket etti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da twitter hesabından, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" mesajını paylaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mutlu günü | Video

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Başkan Erdoğan 8. torununu görmeye geldi
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