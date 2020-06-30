Hani temsilde adalet? İşte yüzde 30 ile avukatları tahakküm altına alan BARO'lar

Seçimde, 8 bin 77 oy alan "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu"nun adayı Mehmet Durakoğlu birinci oldu. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkanı seçildi. Mehmet Durakoğlu; oyların yüzde 30.7'sini aldı.

SAĞKAN; OYLARIN YÜZDE 64.1'İNİ ALARAK ANKARA BARO BAŞKANI SEÇİLDİ

Ankara Barosu'nun 65. Olağan Genel Kurulu, 21 Ekim 2018 tarihinde Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Baroya kayıtlı 15 bin 333 delegeden 11 bin 260'ı 39 sandıkta oy kullandı. Oylamada, 7 bin 227 oy alan Erinç Sağkan baro başkanı oldu. Erinç Sağkan; oyların yüzde 64.1'ini aldı.