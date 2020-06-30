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'de yayımlandı! Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile  Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 08:05 Son Güncelleme: 30.6.2020 08:05 ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

Bugünkü sayıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.



İstanbul Şehir Üniversitesi, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında açılmıştı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
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