Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 'Bataklık' kurutuldu! Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! Lüks araçlar, dövizler, uyuşturucular...

: 'Bataklık' kurutuldu! Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! Lüks araçlar, dövizler, uyuşturucular...

haberi: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'da 64 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında kırmızı bülten ile aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt liderinin de olduğu toplam 38 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarına ait 20 adet lüks araca ve yüklü miktarda döviz, uyuşturucu ve silaha el konuldu.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:55 Son Güncelleme: 30.6.2020 15:08 ABONE OL
Son dakika: 'Bataklık' kurutuldu! Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! Lüks araçlar, dövizler, uyuşturucular...

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 'Örgütlü olarak Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Suçtan Elde Edilen Gelirlerden Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçları kapsamında yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: 'Bataklık' kurutuldu! Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! Lüks araçlar, dövizler, uyuşturucular...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 54 ikamet adresi ve 10 işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, aralarında kırmızı bülten ile aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt liderinin de olduğu toplam 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: 'Bataklık' kurutuldu! Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! Lüks araçlar, dövizler, uyuşturucular...

Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde çok miktarda dolar, euro, sterlin, altın ile bol miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika: 'Bataklık' kurutuldu! Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! Lüks araçlar, dövizler, uyuşturucular...

Ayrıca söz konusu örgüt mensuplarına ait 20 adet lüks araca el konuldu. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 'Bataklık' kurutuldu! Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! Lüks araçlar, dövizler, uyuşturucular...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA