Son dakika: 'Bataklık' kurutuldu! Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! Lüks araçlar, dövizler, uyuşturucular...

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 'Örgütlü olarak Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Suçtan Elde Edilen Gelirlerden Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçları kapsamında yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.