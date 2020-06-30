Son dakika: Okullarda eğitim nasıl olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryoları...

TERS YÜZ SINIF MODELİ

NTV'de yer alan habere göre; üzerinde çalışılan pandemi senaryolarından ilki eğitimde "Ters yüz sınıf modeli" Bu modelde, eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan yapılacak.

Bazı derslerin tamamı uzaktan verilebileceği gibi, bazı derslerde teorik eğitim okulda pratik eğitim evlerde yapılacak.

Öğrenciler okullarında derslerini dinledikten sonra verilen proje ve ödevlerle konuyu evlerinde pekiştirecek. Öğretmenler sürecin her aşamasında öğrencileriyle iletişimde olacak.