Yenikapı şovu elinde patlamıştı! AK Parti’ye ‘israf’ iftirası atan CHP’nin israfı belgelendi

CHP'Lİ İBB AYLIK 608 BİN 370 LİRA ÖDEDİ

Ancak CHP'li İBB'nin aynı şirkete 26 Haziran 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihine kadarki araç kiralama ihalesi belgesinde araç kiralama bedeli maliyetinin 10 milyon 950 bin 660 lira olduğu görüldü. Bir yıl için 136 araç için verilen bu paranın aylık maliyetinin 608 bin 370 lira olduğu belirlendi.