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Bakan Albayrak’a hakaret eden 4 şahsın işlemleri tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı ve eşinin çocuk mutluluğunu paylaşması ardından sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen çirkin saldırılarla ilgili gözaltına alınan 4 şahsın işlemi tamamlandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 1.7.2020 18:14 ABONE OL
Bakan Albayrak’a hakaret eden 4 şahsın işlemleri tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı

Bahse konu paylaşımları yaptığı tespit edilen; Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A., (33), Önder D. (36) ve Mehmet Fatih K. (26) isimli şahıslar
yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Konu ile ilgili yakalanan Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A., (33) ve Önder D. (36) isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen şahısların buradaki sorguları ardından serbest bırakıldıkları belirlendi. Mehmet Fatih K. (26) isimli şahsın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Bakan Albayrak’a hakaret eden 4 şahsın işlemleri tamamlandı
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