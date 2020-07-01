Bakan Albayrak’a hakaret eden 4 şahsın işlemleri tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı

Bahse konu paylaşımları yaptığı tespit edilen; Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A., (33), Önder D. (36) ve Mehmet Fatih K. (26) isimli şahıslar

yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Konu ile ilgili yakalanan Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A., (33) ve Önder D. (36) isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen şahısların buradaki sorguları ardından serbest bırakıldıkları belirlendi. Mehmet Fatih K. (26) isimli şahsın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.