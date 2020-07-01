Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak dördüncü kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise sekizinci torununa kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bakan Berat Albayrak müjdeli haberi, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." sözleri ile sosyal medya hesabından duyurdu. Albayrak'ın mutlu gününde bazı Twitter tetikçileri alçak paylaşımlarla saldırıda bulundu. Saldırılara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı.