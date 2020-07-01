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Haberler Gündem Haberleri Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

Bakan ve 'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

Hazine ve Maliye Bakanı , dördüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Albayrak mutluluğunu, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadeleri ile duyurdu. Bakan Albayrak'a tebrik mesajları yağarken, bazı hesaplar ise alçak ifadelerle saldırdı. Çirkin mesajlara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı. Ahlaksız yorumda bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 12:38 Son Güncelleme: 1.7.2020 13:03 ABONE OL
Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

Hazine ve Maliye Bakanı ile eşi dördüncü kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise sekizinci torununa kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bakan Berat Albayrak müjdeli haberi, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." sözleri ile sosyal medya hesabından duyurdu. Albayrak'ın mutlu gününde bazı Twitter tetikçileri alçak paylaşımlarla saldırıda bulundu. Saldırılara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı.

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

TWİTTER TETİKÇİLERİ 1 GÜNLÜK ÇOCUĞU BİLE HEDEF ALDI

Bakan Albayrak'ın mutluluğuna yer verilen bir haberin Twitter'daki paylaşımının altına ahlaksız bir yorumda bulunuldu. Bu yorumların bazı hesaplar tarafından desteklendiği de görüldü. Ancak vatandaşlar tepkileri ile bu çirkin paylaşımların önünü kesti. Bakan Albayrak ve eşi 'a destek çığ gibi büyüdü. Siyasiler de alçak paylaşıma sert tepki gösterdi. 1 günlük bebeğin bile hedef alınması sosyal medyadaki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi.

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Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi 'a destek mesajları yağdı. Twitter tetikçilerine siyasilerden farklı paylaşımlarla tepki yağdı.

İşte paylaşımda bulunan siyasilerin destek ve tepki mesajları:

MUSTAFA VARANK: Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

SÜLEYMAN SOYLU: Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız...

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

ÖMER ÇELİK: Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz. Bu siyasilerin ürettiği iklimde nefes alan ahlak yoksunlarının yeni doğan masum bir bebeği hedef alarak, Sayınn Cumhurbaşkanımızın ailesine, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın ve değerli eşi 'a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir. Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor.

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

ABDÜLHAMİT GÜL: Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir.

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

MEHMET MUŞ: Haysiyetsiz, alçak bir twitter tetikçisi, Sayın Bakanımız 'ın ailesine yönelik ahlaksız bir paylaşımda bulunmuş. Bu şerefsiz, yargıya hesap verecek elbette! Bu alçaklara sessiz kalıp çifte standartlı davranan CHP'ye sesleniyorum: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

FAHRETTİN KOCA: Esra ve çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

MUHARREM İNCE: Sosyal medyada 'a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş'a yapılsın, ister Esra Albayrak'a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

AYKUT ERDOĞDU: Esra - çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum...

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

MERAL AKŞENER: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin.

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

BAKAN ALBAYRAK: ALLAH EVLAT İSTEYENLERE BU EŞSİZ DUYGUYU LÜTFETSİN

Hazine ve Maliye Bakanı bir paylaşımda daha bulundu. Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.

Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...

GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan ile eşi 'ı hedef alan hakaret içerikli yorumun ardından, şüpheli E.B. hakkında soruşturma başlatıldı. E.B., gözaltına alındı. Zanlının ifadesi alınıyor. İfadesine göre mahkemeye sevk edilecek.

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Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...
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