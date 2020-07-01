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Başkan Erdoğan: Onlar film izleyedursun...

Türkiye Cumhurbaşkanı , sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 20:50 Son Güncelleme: 1.7.2020 21:29 ABONE OL
Başkan Erdoğan: Onlar film izleyedursun...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sözlerini çarpıtarak algı oluşturma çabasına girdi.

Akşener, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu ise "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" sözlerini kullandı.

BAŞKAN'DAN NET MESAJ: "ONLAR DİZİ İZLEYİP FİLM ÇEVİREDURSUN..."

Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."

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Başkan Erdoğan: Onlar film izleyedursun...
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