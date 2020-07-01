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kapatıldı

ANKARA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı
YÖK, geçici olarak Marmara Üniversitesi'ne devredilen İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığını duyurdu. Mali durumu eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği gerekçesiyle geçen yıl Marmara Üniversitesi'ne devredilen üniversitenin faaliyetleri tamamen durduruldu. YÖK'ten yapılan açıklamada, kararın garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinin, Şehir Üniversitesi'nin mali yükünü karşılayamadığına dair tespitler sonrası, Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldığı belirtildi.
YÖK, öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi.
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İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı
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