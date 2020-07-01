Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tutumu nedeniyle Fransa'yı eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Fransa bir darbeciyi destekliyor, bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf anlaşmalar çerçevesinde. Peki Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır, sorduğunuz zaman da Hafter'e silah vermediğini, destek vermediğini söylüyor ama tüm gerçekler, raporlar ortada. Dolayısıyla hangisi daha tehlikeli. Kimin oradaki mevcudiyeti daha riskli? Fransa'nın. AB üyesi birçok ülke de bundan rahatsız. Pandemi sonrası AB fonlarını almak istiyorlar tabi ki ihtiyaçları var alacaklar ama bundan dolayı seslerini çıkaramıyor" diye konuştu."Fransa bir darbeciyi destekliyor" diyen Çavuşoğlu. Fransa'nın Libya'da sadece kendi çıkarları için bulunduğuna işaret ederek, "NATO bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor, diğer taraftan; NATO müttefiki Fransa Rusya'nın oradaki mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor" dedi.