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Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki:

Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki:

, "Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:31 Son Güncelleme: 1.7.2020 10:34 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"MASUMİYET ABİDESİ BİR ÇOCUĞUN DOĞUMUNU BİLE..."

"Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve kıymetli eşleri Esra Albayrak hanımefendiyi tebrik eder, dünyaya gözlerini açan Hamza Salih yavrumuza sağlıklı, mutlu ömürler dileriz. ‬Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz."

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki:
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