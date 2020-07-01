SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Kritik İdlib zirvesi başladı

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Suriye konulu Astana görüşmeleri liderler seviyesinde ilk defa video konferans yoluyla bugün gerçekleştiriyor.

LİDERLER AÇILIŞTA KONUŞTU

Zirvenin açılışında basına açık bir şekilde liderler hem 3 ülke halkını selamladı hem de zirvenin İdlib ve Suriye halkı için önemli kararların alınması ve barışın temin edilmesi dileklerini iletti.

ERDOĞAN, PUTİN VE RUHANİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı zirvede, İdlib'deki durum en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca zirvede; TSK'nın bölgedeki gözlem noktalarının durumu, Esad rejimin ateşkes ihlalleri ve son dönemde terör örgütü HTŞ'nin Türk-Rus devriyesine yönelik provokasyonları da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

TERÖR KONUSUNDA KIRMIZI ÇİZGİLER YİNELENECEK

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler olacak. Zirvede; PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çıkarılması ve son günlerde örgütün güvenli bölgeye yönelik taciz atışları ve saldırılarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca, PKK/YPG Fırat'ın doğusunda yeniden canlanmaması ve etkin hâle gelmemesi konusundaki taleplerini de muhataplarına iletilecek.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ KONUSU...

Zirvedeki bir diğer başlık Şam'ın siyasi geleceğini şekillendirecek olan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları. Suriye rejimi, muhalifler ve sivil toplum örgütlerinden oluşturulan 150 kişi, BM çatısı altında faaliyetlerini sürdürürken, çalışmalardaki son durum ve bugüne kadar gelinen nokta da liderlerin gündeminde olacak. Özellikle İdlib'den Türkiye sınırına yönelen mültecilerin durumu ve insani yardımlar da zirvede görüşülecek başlıklar arasında bulunuyor.