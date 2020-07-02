10 soruda Ayasofya gerçeği!

AYASOFYA'NIN YERİNDE ROMA TAPINAĞI VARDI

- Hocam 86 yıllık tartışma bu sefer çok ciddi bir şekilde gündemimize geldi. Önce şunu sorayım Ayasofya'nın olduğu yerde daha önce ne vardı?

Teferruatına girmeden ifade edecek olursam; Fethedilene kadar Müslüman Türklerin "Kızılelma"sı olan Ayasofya'nın yerinde, kabul edilen görüşe nazaran ilk olarak M.S. 360'a tarihlenen bazilika tarzı ahşap çatılı bir kilise vardı. Bu bazilika da eski bir Roma tapınağı üzerine kurulmuştu.