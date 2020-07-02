Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden flaş açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Ankara Mamak'ta 2 Temmuz anmasına polis saldırdı, 4 kişi gözaltına alındı, Cemevindekiler darp edildi" şeklinde asılsız paylaşımlar yapılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklamasını yayınladı.

HDP MAMAK İLÇE BAŞKANI'NIN DA BULUNDUĞU DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili basın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:



"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından 'Ankara Mamak'ta 2 Temmuz anmasına polis saldırdı, 4 kişi gözaltına alındı, Cemevlerindekiler darp edildi' şeklindeki asılsız paylaşımlar yapılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Mamak platformu adı altında örgütlenmiş bir grup tarafından 'Sivas Olaylarının Yıl Dönümü' bahane edilerek aşağıdaki afişte de açıkça görüleceği üzere sözde 1915 Ermeni Soykırımı ve diğer olayları anmak maksadıyla eylem çağrısında bulunulmuştur. Konuyla ilgili olası eylem/eylemler pandemi süreci de göz önüne alınarak Ankara Valiliği'nin 20 Haziran 2020 tarihli kararıyla yasaklanmıştır. Valiliğin yasaklama kararına rağmen 2 Temmuz 2020 günü Tuzluçayır mevkiinde toplanan ve yapılan ikazlara uymayarak eylemlerine devam eden gruba müdahale edilmiş, aralarında HDP Mamak İlçe Başkanı'nın da bulunduğu dört kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca sözde Ermeni soykırımı iddialarını da içeren afiş ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."