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Bakan Albayrak'tan ziyareti değerlendirmesi

HAZİNE ve Maliye Bakanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ziyaretinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 00:57 Son Güncelleme: 3.7.2020 01:29 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Katar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Katar ziyaretine ilişkin o paylaşımı

BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştükten sonra resmi çalışma yemeğine katılmıştı.

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Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti değerlendirmesi
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