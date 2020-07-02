Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İslâm alemi için yılın ikinci büyük bayramı olma özelliğini taşıyan 2020 Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar, gerek kurban gerekse tatil için hazırlıklarına başlarken bayramda yasak olup olmadığı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği gibi, artan vaka sayılarına paralel olarak bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması en son olarak Ramazan Bayramı'nda uygulanmıştı. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına çevrildi.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Haziran'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu ve Bilim Kurulu'nda bu konunun gündeme gelip gelmediğine değindi.

İşte, bayramda yasak hakkında merak edilen son dakika gelişmeleri...