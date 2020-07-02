Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İslâm alemi için yılın ikinci büyük bayramı olma özelliğini taşıyan 2020 Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar, gerek kurban gerekse tatil için hazırlıklarına başlarken bayramda yasak olup olmadığı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği gibi, artan vaka sayılarına paralel olarak bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması en son olarak Ramazan Bayramı'nda uygulanmıştı. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına çevrildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Haziran'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu ve Bilim Kurulu'nda bu konunun gündeme gelip gelmediğine değindi.
İşte, bayramda yasak hakkında merak edilen son dakika gelişmeleri...
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.