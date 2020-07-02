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CHPli Belediyesi'ndeki dev yolsuzluk ile ilgili iddianame hazırlandı! ile ilgili çok çarpıcı detaylar...

Cumhuriyet Başsavcılığı; 'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İddianamede; 'ın "zimmet" suçunu işlediği ifade edildi. Yine iddianamede, Vefa Salman'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı bilgisi yer aldı.

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Giriş Tarihi: 2.7.2020 16:23 Son Güncelleme: 2.7.2020 16:30 ABONE OL
CHPli Yalova Belediyesi'ndeki dev yolsuzluk ile ilgili iddianame hazırlandı! Vefa Salman ile ilgili çok çarpıcı detaylar...

Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova Belediye Başkanı 'ın sanık oldu.

İDDİANAMEDE; VEFA SALMAN 1 NUMARALI SANIK

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede; Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği ifade edildi. İddianamede; Vefa Salman'ın; Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.

CHPli Yalova Belediyesi'ndeki dev yolsuzluk ile ilgili iddianame hazırlandı! Vefa Salman ile ilgili çok çarpıcı detaylar...

34 SANIK YARGILANACAK

İddianamede; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

CHPli Yalova Belediyesi'ndeki dev yolsuzluk ile ilgili iddianame hazırlandı! Vefa Salman ile ilgili çok çarpıcı detaylar...

İddianamede; Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür de sanık olarak yer aldı. Sanıkların, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.

CHPli Yalova Belediyesi'ndeki dev yolsuzluk ile ilgili iddianame hazırlandı! Vefa Salman ile ilgili çok çarpıcı detaylar...

VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı; 'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Yalova Belediye Başkanı ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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CHPli Yalova Belediyesi'ndeki dev yolsuzluk ile ilgili iddianame hazırlandı! Vefa Salman ile ilgili çok çarpıcı detaylar...
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