FETÖ’nün yeğeni ünlü gelinlik mağazasını ifşa etti

'O AİLENİN EVİNE KIZIYLA SOHBETE GİDERDİ'

Gülen ifadesinde, 'Nurgül Özcan'ın İstanbul ve Ankara'da geniş çevresi vardır. İstanbul'daki zengin ailelerinin çocuklarına sohbet veriyordu. Bu kişilerden biri de Aynur Karaca'dır. Bunlar cemaate bağlı birçok yardım kuruluşuna yardımda bulundu. Hatta 'Kimse yok mu?' isimli derneği tarafından yurt dışında götürüldüğünü duymuştum. Fotoğrafları Tuba sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Bu olaylardan sonra kaldırmış olabilir. Bu kişiler mütevelli olma ihtimalleri yüksek çünkü tekstil işi ile uğraşırlar. Nurgül Özcan bu kişileri okullarda düzenlenen seminerlere başarılı iş kadınları olarak katılmalarını sağlıyordu.

Karaca ailesinin bir üniversitedeki seminere katıldığına ilişkin fotoğraflar halen mevcuttur. Tuba Karaca, Nurgül Özcan'ın aynı zamanda bir zamanlar öğrencisiydi' ifadelerine yer verdi.