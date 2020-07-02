Göçmen faciasında bilanço ağırlaşıyor

Van Gölü'nde göçmen taşıyan Medeni ve Sedat Akbaş kardeşlerin teknesi, 27 Haziran gecesi battı. Jandarmaya yapılan ihbar sonucu, bölgede başlatılan çalışmalarda tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş ekipleri tarafın bulundu. Akbaş'ın facianın yaşandığı yeri göstermesiyle birlikte havadan ve gölden arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik ve JAK ekiplerince günlerdir sürdürülen aramalara, son olarak Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir ekip, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) katıldı. Önceki gün akşam saatlerinde 5 göçmenin cesedine ulaşan ekipler, dün sabah bir göçmenin cesedine daha ulaştı.Van'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle teknenin battığı bölgeye geçerek arama çalışmalarını inceledi. Bakan Soylu, olayın ihbar üzerine ortaya çıktığını beliterek, "28 Haziran'da saat 18.00'de Medeni Akbaş ile Servet Akbaş'a ait içinde göçmenler olan teknenin battığı ihbarı geldi. Arama tarama çalışmaları hemen başlatılırken, saat 23.00'te ailesini arayarak yüzerek kurtulduğunu ve bir çiftlikte olduğunu bildiren Medeni Akbaş gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren Akbaş ile muhtar ve köylülerin verdiği bilgilere göre, teknede 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaşıldı" dedi.Arama çalışmalarının AFAD, UMKE ve JAK timleri, 2 bot timi tarafından havadan destekle sürdürüldüğünü kaydeden Soylu, "SONAR cihazı derinlik tespit açısından yeterli olmadı. ROW cihazı 140 metre kadar aşağıya indi. Bir takım karartılar görüyor ama buradan görüldüğü gibi değil. Gölün içi hareketli ve dalgalı. Sahil Güvenlik'ten bir ROW cihazı daha istedik. Farklı cihazlarla farklı yerlerde aramaya devam edeceğiz" dedi. Soylu, Medeni Akbaş dâhil 11 kişinin gözaltına alındığını, olayı 18 saat sonra ihbar eden muhtarın da açığa alındığını kaydetti.