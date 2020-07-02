Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kurutulan ‘Bataklık’tan yeni görüntüler

Kurutulan ‘’tan yeni görüntüler

'yle birlikte 9 ülkede gerçekleşen, uluslararası uyuşturucu örgütlerine yönelik "" operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 2.7.2020 18:25 Son Güncelleme: 2.7.2020 18:53 ABONE OL
Kurutulan ‘Bataklık’tan yeni görüntüler

Türkiye'yle birlikte 9 ülkede gerçekleşen, uluslararası uyuşturucu örgütlerine yönelik "Bataklık" operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bilindiği gibi dev operasyonda, 28 yıl önce Türk emniyetinin Deniz Kuvvetleri desteğiyle yaptığı Kısmetim-1 ve 27 yıl önceki Lukcy-S operasyonlarıyla adını duyuran uyuşturucu baronu Nejat Daş ve kırmızı bültenle aranan Çetin Gören de gözaltına alındı.

11 ilde 110 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 74 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheli ise aranıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.





GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurutulan ‘Bataklık’tan yeni görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA