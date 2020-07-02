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Son dakika: Başkan Erdoğan 'a gitti

Başkan yaklaşık 4 ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan bugün 'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 11:58 Son Güncelleme: 2.7.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Katar'a gitti

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor | Video

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.


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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar'a gitti
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