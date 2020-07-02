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: 'de kazan kaynıyor! Kurultay öncesi manifesto gibi açıklama

HABERLERİ: 'de kendisini daha solcu olarak gören grup olarak bilinen, 'Gelecek İçin Biz' grubu bir açıklama yaptı. CHP'de Genel Başkanlığa aday olan 'in başını çektiği grup tarafından 37'nci Olağan Kurultay öncesi yapılan açıklamada, "Mevcut anti demokratik yönetim anlayışını mı onaylayacağız, yoksa demokratik bir örgüt ve parti yönetimi anlayışını mı hayata geçireceğiz?" ifadeleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:27 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:51 ABONE OL
SON DAKİKA: CHP'de kazan kaynıyor! Kurultay öncesi manifesto gibi açıklama

'de 37'nci Olağan Kurultay süreci başladı. Parti içinden CHP Genel Başkanı ve yönetim kadrosuna ses yükseltmeler başladı. 37'nci Olağan Kurultay öncesi partinin sol kanadında yer alan kişilerin yer aldığı 'Gelecek İçin Biz' grubundan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Mevcut anti demokratik yönetim anlayışını mı onaylayacağız, yoksa demokratik bir örgüt ve parti yönetimi anlayışını mı hayata geçireceğiz?" ifadeleri ile delegelere mesaj verildi.

SON DAKİKA: CHP'de kazan kaynıyor! Kurultay öncesi manifesto gibi açıklama

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Hemen hemen her kurultayda büyük olayların yaşandığı ve Kılıçdaroğlu'na diğer adaylar tarfından büyük tepki gösterildiği anlara şahit olunuyor. 37'nci Olağan Kurultay'a sayılı günler kala kotuğa aday olan 'in başını çektiği grup, demokratikleşme çağrısında bulundu. Çağrıda, "Mevcut anti demokratik yönetim anlayışını mı onaylayacağız, yoksa demokratik bir örgüt ve parti yönetimi anlayışını mı hayata geçireceğiz?" delegelerin dsteği istendi.

Son dakika: Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak mı? | Video

SON DAKİKA: CHP'de kazan kaynıyor! Kurultay öncesi manifesto gibi açıklama

MUHARREM İNCE ADAY OLMAYACAK

Daha önce Genel Başkan 'na karşı sert söylemler ile aday olan ve delegelerin ciddi desteğini alan bu defa aday olmayacak. Delegelerden bir talep gelirse aday olacağını ifade eden İnce'nin beklediği talebin gelmediği ve yakın çevresine bu nedenle aday olmayacağını söylediği belirtiliyor.

İnce'nin yeniden 'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve partiden bu konuda destek beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA: CHP'de kazan kaynıyor! Kurultay öncesi manifesto gibi açıklama

KURULTAY NE ZAMAN?

MYK'de kurultayın 25-26 Temmuz'da yapılabileceği belirtildi. Bu konuda fikir birliği sağlanması üzerine kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bilkent Odeon'un kiralanması kararlaştırıldı. Aksi bir karar halinde ağustos ayı içinde kurultayın kesin olarak yapılacağı belirtiliyor.

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SON DAKİKA: CHP'de kazan kaynıyor! Kurultay öncesi manifesto gibi açıklama
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