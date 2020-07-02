SON DAKİKA: CHP'de kazan kaynıyor! Kurultay öncesi manifesto gibi açıklama

MUHARREM İNCE ADAY OLMAYACAK

Daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert söylemler ile aday olan ve delegelerin ciddi desteğini alan Muharrem İnce bu defa aday olmayacak. Delegelerden bir talep gelirse aday olacağını ifade eden İnce'nin beklediği talebin gelmediği ve yakın çevresine bu nedenle aday olmayacağını söylediği belirtiliyor.

İnce'nin yeniden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve partiden bu konuda destek beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.