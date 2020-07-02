Son dakika: Tarihi Ayasofya duruşmasının 15 dakika sürmesi ne anlama geliyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar...

"15 DAKİKA OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL"

Danıştay'daki duruşmanın kısa sürmesine değinen Şamlı, şu ifadeleri kullandı:

Duruşmanın süresinin 15 dakika olması benim için sürpriz değil. Bu Danıştay'da yapılan bir duruşma, beyanlar daha önce yazılı olarak veriliyor. Daha önceden bunları inceliyorlar. Taraflara ilave sözlü bir savunma ya da ifade etme süresi veriliyor. Sürenin kısa olması çok sürpriz değil.