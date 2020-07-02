Türkiye'de olmayan 'Sosyal medya kanunu' ABD ve Avrupa'da var!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine Twitter'dan çirkin bir saldırı yapıldı. Berat Albayrak, 4. çocuğunun dünyaya geldiğini ve mutluluğunu paylaşmış, ama bu mesaja karşı ahlaksızca mesajlar atılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bu duruma sert tepki gösterdi. Erdoğan, bu tür mecralara bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirterek adım atılacağını bildirdi. AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi çalışmasının detayları da belli oldu.

Sosyal medya düzenlemesi aslında uzun zamandan beridir ABD'de ve Avrupa'da var. ABD'de İnternet ve Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Hukuki Düzenlemeler yer alıyor.

Dünyada sosyal medya düzenlemeleri nasıl? Sosyal medya suçlarına ağır yaptırımlar... | Video

-ABD, 1996 yılında internet içeriklerinin düzenlenmesine ilişkin İletişim Uygunluk Yasası'nı kabul etmiştir.

-Yasanın amacı, 18 yaşından küçükleri uygunsuz ve müstehcen içeriklerden korumaktır.

-28 Mayıs 2020 tarihinde "Çevrimiçi Sansürü Önlemeye İlişkin Kararname" adını taşıyan Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Kararnamesi imzalanmıştır.

-Kararname, sosyal medya platformlarının kamuoyu algısını şekillendirmek için belli görüşleri sansürlediklerini ve diğerlerini ön plana çıkardıklarını belirtmektedir.

-Düzenleme ile sosyal medya platformlarının üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutulması hedeflenmektedir.

ABD'DE DİJİTAL PLATFORMLARDA VERİ GÜVENLİĞİNİN İHLALİ

-2012'de Google 22 milyon dolar ceza kesilmiştir.

-Facebook, 2016'da ABD başkanlık seçimleri öncesinde dünya çapında 87 milyon kullanıcısının verisini yasa dışı yollardan Cambridge Analytica şirketine sızdırmıştır.

-Facebook, kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmiştir.

-ABD Federal Ticaret Komisyonu, kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlalleri nedeniyle, Facebook'a 5 milyar dolar para cezası kesmiştir.

ABD'DE DİJİTAL ZORBALIK

-Sosyal medya platformlarında 1 milyonu aşkın takipçisi olan ABD'li bir 'influencer', başka bir kişiye ait web sitesi adresini zorla ele geçirmek ve tehdit suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilmiştir.

-Bu kişi, sosyal medya hesaplarında kaba davranışları, alkolün etkisinde yapılmış uygunsuz hareketleri ve çıplaklık içeren görselleri paylaşmıştır.