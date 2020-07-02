Zekeriya Öz’ün ‘idari işler müdürü’ aşk kaçamağında yaralandı

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firar eski Savcı Zekeriya Öz döneminde İstanbul Adliyesi İdari İşler Müdürü olarak görev yapan ve Öz bu adliyedeki görevinden başka bir göreve atandığı dönem arkasında üzüntülü yüz ifadesiyle dikkat çeken E.B. ile ilgili garip bir olay meydana geldiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Şubat ayında E.B.'nin İstanbul Bahçelievler'deki bir evin birinci kattından aşağı düştüğü, öğrenildi. Konuyla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan eden E.B.'nin kazara inşaattan düştüğünü ileri sürdüğü belirlendi.

Oysaki olayın altından bambaşka bir şey çıktı. E.B.'nin camından düştüğü yerin evli bir kadın arkadaşının evi olduğu , E.B'nin eşi evde yokken evli kadının evine gittiği ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği evin sahibi Ş.A. Olayla ilgili ifadesinde , E.B.'nin kendisini ziyarete geldiğini, eşinin eve gelmesiyle paniklediğini ve çocuk odasındaki pencereden aşağı atladığını ileri sürdü.

"E.B. PANİKLETİP KAÇMAK İSTEDİ"

Ş.A. dikkat çeken ifadesinin ayrıntısında şunları kaydetti: "Olay günü 17:30 civarı evde tek başıma bulunurken daha önceden tanıdığım arkadaşım ve kardeşim gibi olan E.B. eve geldi. Bu esnada kapı çaldı, 'Kim o' dediğimde eşimin geldiğini anlayınca panik oldum. Kapıyı açtım. Eşimin E.B.'nin evde olduğunu bilmesinden ve beni yanlış anlamasında korktum. E.B. tuvalete saklandı. Eşim de benim anahtarımı alıp kapıyı çekip kilitledi ve evden çıktı. Bu esnada E.B. panikledi, kaçmak istedi. Tuvaletin kapısını açtı, çocuk odasının penceresinden atladı. E.B. yere düştüğünde yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış. Ben E.B. ile sevgili değilim. Beni ziyarete gelmişti. Eşimin bizi yanlış anlamasından, bizi sevgili sanmasından ve aramızda ilişki olduğunu sanmasından korktuk. E.B.'yi kendi rızamla eve aldım."

"KAPI ARKADAN KİLİTLİYDİ"

Ş.A.'nın eşi ise ifadesinde şunları kaydetti: "Olay günü 18:00'de eve geldim. Kapıyı anahtar ile açmak istediğimde kapı arkadan kilitliydi, açamadım. Daha sonra kapıyı eşim açtı.

"DAHA DA ŞÜPHELENDİM"

Eve girdim, eşimin benden bir şeyler saklamış olabileceğini düşündüm. Biraz evde oturdum. Eşim önce 'spora gideceğim' dedi. Daha sonra 'gel seninle pazara gidelim' dedi. Israr edince ben daha da şüphelendim ve gitmek istemedim. 5-10 dakika oturduktan sonra evi dolaşmak istedim.

"ERKEK AYAKKABISI GÖRDÜM"

Odaları dolaşırken küçük tuvaleti kontrol ettiğimde kapının kilitli olduğunu gördüm. Eşime 'niye bu kapı kilitli' dedim. Eşim 'Halı düşmüştür' dedi. Kapının altı normalden daha açık olduğu için eğilip baktığımda alttan bir çift erkek ayakkabısı gördüm. Eşime 'evde biri mi var' dedim. Eşim 'yok' dedi. Ben eşimin anahtarını alıp ev telefonundan 155'i arayıp evde biri var diye ihbar ettim.

"AYAKKABILARINDAN TANIDIM"

Daha sonra kapıyı kilitleyip çıktım. Aşağı indim. Aşağıda polisleri beklerken 10 dakika sonra binanın yan tarafına bakmak istediğimde yerde bir erkek şahsın yattığını gördüm ve atlayan şahsın ayakkabılarından da teşhis ettiğime göre evime tuvaletten gördüğüm ayakkabılarla aynı olduğunu anladım. Yere düşen şahıs ile muhatap olmadan 155'i aradım. Daha sonra polis ve ambulans geldi ve daha önceden tanıdığım, eşimin iş arkadaşı olduğunu bildiğim E.B. hastaneye kaldırıldı"

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